Nov začetek, nove poslovne priložnosti za Majo Prašnikar (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Zna se sprostiti, igrati z otrokoma, kot bi bila tudi sama še razigrana deklica.

Maja Prašnikar je rojena z ascendentom v močnem, odločnem, vztrajnem, organiziranem, ambicioznem, realnem, prizemljenem kozorogu, ki ga težko kaj odvrne od njegovih ciljev. Vladar Saturn ji prinaša disciplino in sposobnost, da zna stisniti zobe, ko ni najlaže. Žal je neprijetno postavljen med Mars in Pluton, kar nakazuje nekaj kriz in korenitih, intenzivnih preobrazb, skozi katere mora iti, a ki jo na koncu okrepijo in iz njih izide močnejša kot prej. Čeprav je kombinacija naporna, jo dela trdoživo, odporno, žensko, ki se ne preda zlahka, neprijetne preizkušnje jo samo utrdijo. Na srečo je ...