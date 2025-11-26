Nova kariera Adele: preizkusila se bo kot igralka (Suzy)

Po umiku z odrov pevka Adele ne počiva. Kot igralka se bo namreč preizkusila v novem filmu pod režijsko taktirko Toma Forda z originalnim naslovom Cry to Heaven. Gre za priredbo romana avtorice Anne Rice iz leta 1982, katerega dogajanje je postavljeno v svet italijanske opere 18. stoletja. Ob pevki bodo v filmu nastopili še Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth, Paul Bettany, Ciarán Hinds, George MacKay in Mark Strong, pridružila se jim bo vrsta mladih evropskih igralcev.

Zgodba romana spremlja življenje beneškega plemiča in pevca kastrata, ki ju druži želja po oblikovanju identitete in uspehu v razkošnem, a neusmiljenem svetu opere takratnega časa. Prva klapa bo padla sredi januarja, premiera je načrtovana za jesen 2026. To bo Fordov tretji filmski projekt, s prvima dvema: Samski moški, ki je Colinu Firthu prinesel oskarja, in Nočne živali, nagrajenim z veliko nagrado žirije na beneškem festivalu, je dokazal, da se poleg mode spozna tudi na to področje.