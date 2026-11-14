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Nova poteza Žana Serčiča: zdaj bo osvajal še z vonjem (Suzy)

Pri ustvarjanju novosti je z ekipo izhajal iz vonjev, ki so mu všeč in jih rad nosi.
Mars in Venera sta njegova prva parfuma, navdihnjena z glasbeno uspešnico.
Mars in Venera sta njegova prva parfuma, navdihnjena z glasbeno uspešnico.
A. K., Foto: Katja Grobelnik
 14. 11. 2026 | 13:00
1:42
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Pred leti se je Žan Serčič z Emkejem v skladbi Nisva kul nekoliko pošalil na račun navduševanja nad novimi parfumi. Odslej bo pohvale zanje lahko dobival tudi sam. Svojo dolgoletno ljubezen do dišav je namreč prelil v novo ustvarjalno zgodbo in predstavil svoja prva parfuma, Mars zanj in Venero zanjo. Navdih je našel v duetu Mars in Venera, eni največkrat predvajanih slovenskih skladb letošnjega leta. Maja izdana uspešnica je bila zadnji singel z albuma Na ulicah srca, ki je zaživel še v obliki intimne koncertne turneje. Da ima glasbenik dober okus za dišave, so očitno že opazili njegovi oboževalci, saj ga na koncertih pogosto sprašujejo, s čim se je odišavil.

Pri ustvarjanju novosti je z ekipo izhajal iz vonjev, ki so mu všeč in jih rad nosi. Po številnih preizkušanjih sta nastali dve dišavi, na kateri je zelo ponosen. »Vonj bo zagotovo del vsakega mojega nastopa, zdaj pa lahko to izkušnjo delim tudi s svojim občinstvom,« pravi. Tako kot v pesmi se v njegovih dišavah srečujeta dva različna svetova, ki se privlačita in dopolnjujeta. Mars pooseblja moč, samozavest in mirno privlačnost, Venera skrivnostnost, nežnost in svobodo. »Želim si, da bi vsak Mars s tem vonjem pritegnil svojo Venero in obratno,« pravi Žan. Odslej bodo torej oboževalke s koncertov lahko odnesle domov še nekaj njegovega – poleg melodij, ki jim ostanejo v ušesih, še vonj, ki jih bo spominjal nanj.

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