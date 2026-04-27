Nova žirantka Talentov Nuška Drašček: Sin me vedno prizemlji (Suzy)

GLAS, KI PRINAŠA RESNICO

Ko nagrajenka Prešernovega sklada vstopa v najbolj gledani slovenski šov, se zaveda, da televizijski oder ni akademija. »Tam delaš z ljudmi, ki so si že izbrali pot.

Završalo je. Končno nekdo kredibilen, cenjen in strokoven – to so bili le nekateri odzivi ob razkritju, da med žirante šova Slovenija ima talent vstopa vsestranska umetnica. Za sodelovanje se ni odločila, ker bi morala karkoli dokazovati. Njena kariera je že zdavnaj presegla vprašanja kredibilnosti – kot operna prvakinja, pedagoginja in prejemnica najvišjih državnih priznanj je vajena najvišjih meril. Z zadržano strogostjo, spoštljivo toplino in prefinjenim humorjem bo prižigala upanje in ugašala dvome, a hkrati celila rane bolečih izgub ter jih zdravila z blagodejnim smehom. Prepričani smo, ...