November: mesec velikih duhovnih razodetij (Suzy)

NUMEROLOGIJA

November postavlja v ospredje duhovno plat življenja. Število 11 v pitagorejski numerologiji velja za mojstrsko število, ki označuje duhovna sporočila, modrost, vizijo, intuicijo in zaznavanje tistega, kar je očem skrito.

Vstopili smo v mesec, ki bo razgalil marsikaj, kar se dogaja v ozadju. Bližamo se letu 2027, ki bo zagotovo čas razkrinkavanja spletk. Marsikaj, kar imamo za duhovno krepostno, morda celo potrebno za svoj razvoj, je žal le manipulacija. V vsakdanjem življenju se lahko omejujemo, saj verjamemo, da se nam nekaj ne bo posrečilo, ker imamo slabo karmo. November vas vabi, da ste do sebe nežni, a hkrati kritični do vsega, kar se je na internetu nenadoma pojavilo kot 'najbolj duhovno'. Vpliv 1 v letu 1 Letnica 2026 se sešteje v 1, kar pomeni, da se leto novih začetkov počasi izteka. Mnogim je ...