November prinaša zdravljenje prek iskrenosti

NUMEROLOGIJA

Enajsti mesec je najbolj duhoven čas leta, saj ga povezujemo z mojstrskimi vibracijami. Pričakujte, da bo vaša intuicija ostrejša, razkrivala se bo resnica in poudarek bo seveda na odnosih.

Število 11 ima posebno mesto v numerologiji. Označuje modrost, intuicijo, mojstrstvo in nekaj več v življenju. Spodbuja nas, da pokukamo v zakulisje dogodkov in prepoznamo svoj namen v svetu, lastno poslanstvo ter predvsem zavedanje, da smo dragoceni. V odnosih nas čaka obdobje ogledal. Mnogi bodo deležni trenutka resnice, ki prinaša streznitev ali obuditev. Vsaka zgodba ima vsaj dve plati. Vsak odnos je dogovor vsaj dveh oseb. Ne pozabite, da je moč odločitve v vaših rokah. November prinaša jasen pogled v stanje naših odnosov, poseben poudarek bo na toksičnih odnosih. 1 + 1 = 2 ali ...