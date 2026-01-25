Novi kosmatinci znanih: odprli so jim srce in vrata (Suzy)

LJUBLJENČKI

Sprejeti v svoj dom živo bitje in postati lastnik ljubke kosmate kepe je čudovita izkušnja in nepozabna dogodivščina, ki s seboj prinaša veliko mero odgovornosti.

Nekateri prepoznavni obrazi so v zadnjih mesecih odprli vrata in srce novemu članu oziroma članici in hitro začeli uživati v drugačnem in še bolj pestrem družinskem ritmu. Luka Pangos in Sarah Zmagovalec MasterChefa Slovenija Luka Pangos in njegova srčna izbranka Sarah sta v svoj dom sprejela mešanko, ki sliši na ime Sora in ju je v Zavetišču za živali Maribor v hipu očarala. »Takoj sva spoznala, da je posebna psička, mirna, nežna, hvaležna in poslušna,« je Luka povedal o novi družinski članici. Posvojitev podpira bolj kot kupovanje pasemskih psov, saj meni, da je veliko bolj pametno in ...