Novopečena mamica Klara Jazbec: prvorojenka ji je stopila srce (Suzy)

Klaro Jazbec smo najprej spoznali kot polfinalistko oddaje Je Bella Cesta, ki jo je vodil Klemen Slakonja, leta 2016 pa je navdušila še na odru šova Slovenija ima talent s svojo prvo avtorsko skladbo Milijon in ena. Toda od maja njena najpomembnejša vloga ni več povezana z odrom, mikrofonom in žarometi, temveč je veliko bolj osebna, predana in čustvena ter jo bo spremljala vse življenje – postala je mama. S partnerjem Gregom, s katerim sta par že od najstniških let, sta se razveselila prvorojenke. Veselo novico o pričakovanem naraščaju mu je razkrila okoli njegovega rojstnega dne, da pod srcem nosi deklico, pa sta izvedela na božično jutro. Njenega imena še nista razkrila, je pa pevka na družbenih omrežjih nedavno delila fotografijo, na kateri nežno ljubkuje svojo dojenčico. Ob tem je zapisala, da ji je deklica že zdaj pokazala povsem nov svet in jo naučila bolj polno živeti. V uredništvu mladi družinici želimo še veliko čudovitih trenutkov in nepozabnih skupnih dogodivščin.