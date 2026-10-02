Novopečena mamica Nina Pušlar: prvi ekskluzivno razkrivamo, ali je dobila fantka ali punčko (Suzy)

DRUŽINA

Ljubezenska zgodba 37-letne pevke je dobila novo čudovito poglavje.

Nina Pušlar je v enem letu postala žena in mamica. Vse se je odvijalo potihoma, česar smo pri njej vajeni. Tudi poroka je minila brez velikega pompa, ne zato, ker bi želela svojo srečo skrivati, temveč ker je nikoli ni čutila potrebe razkazovati. Ne čuti potrebe, da bi svetu sporočala, kje je popila jutranjo kavo, koliko kilometrov je prehodila, kaj je pojedla za zajtrk ali s kom je preživela nedeljsko popoldne. Kot nosečnica je preprosto žarela.Njena zasebnost ni skrivnost, ampak prostor, ki ga je leta skrbno varovala. Tudi mediji so v zadnjih dneh ugotavljali, da vemo o intimnem življenju ...