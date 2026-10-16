Domen Valič in Tjaša Žibert dočakala svoj mali čudež, a jima je pripravil presenečenje! (Suzy)

DRUŽINSKA SREČA

Privoščila sta si nepozabne mesece ljubezni, potovanj in pričakovanja. Zdaj je njuno srečo zaokrožil sinček, ki si je za prihod na svet vzel teden dni več, kot sta predvidevala.

Poletja se običajno končajo, ko se dnevi skrajšajo in se kopalke vrnejo v omaro. A njuno bo ostalo za vedno, ujeto v fotografijah, romantičnih sončnih zahodih, čutnih dotikih in občutku, da ju čaka nekaj najlepšega doslej. Za Domna Valiča in njegovo srčno izbranko Tjašo Žibert so bile letošnje počitnice polne svobode, glasbe, potovanj, skupnih doživetij in posebnega vznemirjenja, ki ga ne more pričarati nobena dogodivščina. Ko sta z nami delila utrinke svojih poti, nista razkrivala le lepih kotičkov in sproščenih trenutkov, temveč nekaj veliko bolj intimnega. Pred našimi očmi se je počasi ...