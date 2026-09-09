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LILI SORUM

Numerologija: čas žetve in preobrazba (Suzy)

September prinaša poseben občutek. Konec počitnic, konec poletja, znova rutina – morda nekoliko drugačna kot prej, a vendarle rutina in obveznosti.
FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Getty Images

FOTO: Jože Suhadolnik

FOTO: Jože Suhadolnik

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images
FOTO: Jože Suhadolnik
Lili Sorum, numerologinja, avtorica in TV-voditeljica, svetovalka in coach, www.lili-sorum.com,
 9. 9. 2026 | 13:00
7:22
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V zraku je že čutiti vonj po jeseni. To je čas zaključevanja, saj je število devet zadnje enomestno število in kot takšno simbolizira konec ciklusa oziroma kroga. Zato ta mesec prinaša pogled nazaj, nekakšno inventuro in predvsem žetev.

V ospredju leta so novi začetki in ženstvena energija, poudarek je na vsem, kar pogosto razumemo kot svojo šibkost – tudi na čustvenosti. Kolikokrat v življenju slišimo: »Jaz nisem čustvena, sem realna?« Ali: »Ti si preobčutljiv/-a«? Letošnje leto ta merila premika. Vprašanje je, kako lahko postanemo bolj nežni, čutni in čustveni do sebe ter kako si lahko dovolimo biti ranljivi, da bi razumeli, pozdravili in spustili vse, kar naj ostane v preteklosti. Ker smo v letu ena, letošnji september prinaša možnost resnično hitrega preobrata oz. preobrazbe. Tako kot iz kokona prileti metulj, si dovolite, da ostane v preteklosti vse, kar vas ne krepi in ne podpira – odnosi, navade, način življenja in razmišljanja.

V znamenju feniksa

Deveti dan devetega meseca bo prav to postavil v ospredje. Dan 9. 9. prinaša energijo feniksa, ki se dviga iz pepela razočaranj. Ogenj je zelo močan element preobrazbe, mi pa smo dodatno v letu ognjenega konja – zelo ognjevitem letu, kar se kaže tako v naravi, denimo s požari in eksplozivnostjo, kot pri čustvovanju. Kaj je ogenj v vas? Kaj ta ogenj prebudi? Prav 9. 9. je dan, ko naj ta plamen zdravi – dan, ko ste feniks vi.

FOTO: Jože Suhadolnik
FOTO: Jože Suhadolnik

Zdravljenje ran, ki segajo globlje

V tem času lahko pridejo na plan morebitne travme, stiske in skrbi, ne le naše, temveč tudi materine, in lepi občutki, ki niso nujno povezani zgolj z devetimi meseci, ki smo jih preživeli pod njenim srcem. Če imate občutek, da stvari, ki prihajajo na dan, niso povsem vaše, jih poskusite sprejeti ter blagoslovite svojo mamo. Včasih bolečina potrebuje le to, da jo prepoznamo: »Čutim te, zaznavam te in ti pošiljam ljubezen.« Najmočnejše energije bomo čutili 9. 9., vendar bodo prisotne ves mesec. Oktober bo prinesel precej ostrejšo energijo in hitrejše odločitve, medtem ko je september še vedno čas prepoznavanja, procesiranja, analiziranja in podoživljanja.

Ko se vrača preteklost

September je čas, ko se lahko vrnejo simpatije, osebe ali priložnosti iz preteklosti – navsezadnje smo v letu novih začetkov. Dobro razmislite, ali je vredno še enkrat poskusiti. So se stvari resnično spremenile? So se situacija, druga oseba ali ste se vi sami res toliko spremenili, da gre zdaj za pravo priložnost? Ta mesec nas bo preskušal tudi pri naših standardih: ali bomo sprejeli manj, kot bi si sicer želeli, ker mislimo, da boljšega ni? A vprašanje je, ali to res vemo ali zgolj domnevamo?

Velikokrat sprejmemo mnogo manj, kot si zaslužimo, in ob tem nismo srečni. Nezadovoljstvo in nezaupanje se slej ko prej preneseta na druga področja življenja: na delo, samopodobo, prijateljstva in odnos do sebe. Naj bo september čas, ko smo do sebe pošteni – kot bi bili do hčerke, ki bi domov pripeljala nekoga, za kogar bi nam bilo že od daleč jasno, da ni dober zanjo. To ne pomeni, da se ob prvi težavi vdamo ali obupamo nad odnosom – nasprotno, vanj je vredno vložiti vse. A kadar damo res vse od sebe, a stvari kljub temu ne napredujejo, je treba v razumnem času pogledati resnici v oči.

September je mesec, ki bo podobno kot jesensko odpadanje listja odnesel tisto, kar je že odslužilo. Naj gre vse, kar ne deluje več. Čustva bodo v tem obdobju globlja in močnejša, kar lahko prinese tudi širši pogled na stvari.

FOTO: Getty Images
FOTO: Getty Images

Izračunajte število življenjske poti

Število 1

Mogoče boste kakšen koncept še pred koncem septembra opustili. Na trenutke boste lahko zaletavi, impulzivni in prehitri – to energijo usmerite tja, kjer ste prepričani, da potrebujete korak naprej: kjer imate izdelan načrt, kjer so se stvari le malo zataknile in potrebujete zagon.

Število 2

Doživeli boste tako lepše kot težje trenutke, oboji vam bodo pomagali razumeti, kam vodi situacija, v kateri ste. Vprašajte se, kaj bi vam v tem trenutku povedal vaš višji jaz. Katero sporočilo je očitno, a ga morda ne prepoznate, ker si tako zelo želite pomagati nekomu drugemu?

Število 3

V ospredju bodo vaš notranji otrok, igrivost in iskrivost, po drugi strani se lahko odprejo tudi rane iz otroštva. To ni nazadovanje, temveč priložnost. Bodite do sebe tako nežni, kot bi si želel otrok, ki ste nekoč bili. Zaupajte svoja čustva, želje in sanje najprej sebi.

Število 4

Zdaj ni čas, da bi vztrajali tam, kjer stvari ne prinašajo napredka. Kje ste morda nehali raziskovati in biti nekoliko bolj drzni? September vas bo opomnil, da je prav poskusiti nekaj novega, a hkrati utrditi odnose, ki so zdrav in trden temelj vašega življenja.

Število 5

Čustva bodo en dan globoka in močna, spet drugič boste strast morda zamenjevali z ljubeznijo. Dovolite si vse to doživeti, vendar ne izgubite fokusa: česa vam ni treba znova doživeti in čemu se morda izogibate? September bi vas lahko spominjal na vrtiljak, na katerem bo težko ločiti preteklost od sedanjosti.

Število 6

Za vami so naporna leta, v katerih ste marsikaj predelali, zato morebitno močnejše čustvo ne pomeni koraka nazaj. Zdaj je čas, da ste nežni in pozorni do sebe. Skupaj s številom 9 vas čaka močna čistka na področju odnosov, ki bo jasno pokazala, kdo je in kdo ni dober za vas.

Število 7

Občasno lahko pride do trenj med razumom in srcem. To je v redu – ni vam treba vsega razumeti ali za vse iskati dolgih razlag in utemeljitev. Nekatere stvari je treba preprosto spustiti, tudi če so bile krivične ali slabše, kot bi lahko bile. S seboj ponesite le sebe in nauk iz lastnih napak.

Število 8

Vaša glavna preizkušnja bo sprejemanje – ali si boste vzeli čas, da stvari sprejmete, v njih uživate in ste ponosni na svoje dosežke, namesto da bi se nenehno gnali naprej. September vam prinaša prepoznavnost za vse, kar ste naredili dobro in kar ste prerasli.

Število 9

V ospredju bo sočutje do sebe, sveta in vsega, kar se v njem dogaja narobe, da boste šli lahko naprej. To ne pomeni, da morate vsem odpustiti ali se znova družiti z nekom, ki vam je škodoval. Pomeni le, da lahko nehate podoživljati in analizirati. Prav vi boste občutili najmočnejšo preobrazbo.

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