Nuša Derenda v solzah, sina pospremila pred oltar (Suzy)

POROKA

Mladoporočenca sta bila videti kot iz kataloga, le ženinov starejši brat Matevž je kršil protokol.

»V naši družini je že nekaj časa ena čudovita nova Derenda,« je obelodanila pojoča Nuša, ki ne skriva navdušenja nad snaho. »Hvaležni smo, da se nam je pridružila tako čudovita oseba in da skupaj pišemo dragocene spomine, zato dobrodošla, Tinka, med nas,« je ganjena tašča. Z možem Frenkom prav letos praznujeta častitljivo obletnico velikega trenutka, ko sta si pred pričami izpovedala naklonjenost in obljubila zvestobo. In najlepše darilo jima je zdaj podaril njun otrok. »Sinova poroka je zagotovo pomemben in čustven mejnik za starše. Ponosna sva na Gašperja do neba, zato nazdravljava na njuno ...