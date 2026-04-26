Nuša in Frenk Derenda skupaj v mestu ljubezni (Suzy)

Pariz poznamo kot mesto ljubezni in zaljubljencev, v katerem se pišejo nepozabne srčne zgodbe. Nuša in Frenk Derenda si tako ne bi mogla izbrati boljše destinacije za krajši skupni pomladni oddih, preživljanje časa v dvoje in obujanje iskric, ki morajo tleti v vsaki kakovostni zvezi. Pevka sicer na družabnih omrežjih napoveduje, da pripravlja nekaj novega in komaj čaka, da bo to delila tudi s poslušalci in oboževalci.

Navdušilo ju je pohajkovanje po umetniški četrti Montmartre.

Obvezni postanek pred simbolom francoske prestolnice.

Raziskovanje in pohajkovanje po francoski prestolnici je tako zanjo odlična priložnost za polnjenje baterij pred novimi projekti ter nabiranje novih kreativnih idej. »Pariz, res si čudovit!« je zapisala na facebooku pod spomini na njun ogled Eiffelovega stolpa in romantičnega Montmartra ter s tem namignila, da se je morda ponovno zaljubila – ne le v svojega Frenka, ampak tudi v ta vedno osupljivi dragulj ob Seni.