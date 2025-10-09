Nuša Lesar: Nasmeh je najboljše orožje (Suzy)

Vmes se je odvilo življenje, ustvarila si je družino, se prepustila vsakodnevnim radostim, potovanjem, športnim aktivnostim, skratka vsemu, kar jo radosti in izpolnjuje. Je ena redkih, ki je tako dolgo zdržala in se obdržala v vlogi voditeljice, čeprav je prišla s povsem drugega področja, in je najboljši dokaz za to, kaj vse lahko dosežeš, če si dovolj vztrajen, deloven in se požvižgaš na človeško zavist.

OBJAVE: 625

SLEDILCI: 23.414

SLEDI: 1.494

Postala je zaščitni obraz oddaje Svet na Kanalu A.

Celo na dopustu ne more iz svoje vloge in spremlja medije, da izve, kaj se dogaja po svetu.

Hvaležna je mami, da jo je opremila s pomembnimi napotki za življenje.

Dokaz, da je bila od nekdaj očkova princeska.

Nuša pravi, da sedaj, ko ima novo čipkasto spalno ogrinjalo, dragemu verjame, ko ji reče, da je zjutraj najlepša.

Dragocen spomin na zlato košarkarsko kolajno.

Nuša je najboljša teta, ki nenehno deli poljubčke.

Decembra 2012 se je pridružila instagramu s tem spominom.

Žrebec, h kateremu ji uhajajo misli.