Nuša Rojs, pevka: Moje posebno obdobje traja že 10 let (Suzy)

POGOVOR

Diplomirana ekonomistka, nekdanja polfinalistka šova Slovenija ima talent in zmagovalka hrvaškega Sanjskega moškega na novo piše svojo glasbeno zgodbo.

Njena nova skladba Nisi moj tip napoveduje svež začetek in odkrit pogled vase – s kančkom humorja, poguma in značilne iskrivosti naše sogovornice. Naslov je precej neposreden. Je nastal zaradi konkretne izkušnje ali bolj iz opazovanja odnosov? Nisi moj tip je pogled v preteklost in opis moje osebne izkušnje. Razmišljanje in čutenje se je pojavilo zaradi naključno prebranega stavka, potem sem se začela poglabljati vase, ljudi in v odnose. Opazila sem, da številni ljudje vztrajajo v odnosih, čeprav partnerji z njimi ne ravnajo, kot bi si zaslužili. In tako počasi izgubljajo iskrice v očeh. V ...