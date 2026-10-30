Zakaj se Nuška Drašček primerja z mačko? Takole je opisala sebe (Suzy)

VSESTRANSKA UMETNICA

Njeno življenje je razpeto med glasbo, gledališčem in materinstvom, tremi svetovi, ki se čudovito prepletajo in jo vsak po svoje bogatijo.

Izjemna vokalistka, ki je že zdavnaj osvojila najzahtevnejše glasbene odre, se z vse večjo samozavestjo uveljavlja tudi v gledališču in dokazuje, da njen umetniški razcvet še zdaleč ni dosegel vrhunca. Pred njo je razburljivo obdobje novih izzivov, drznih preobrazb in nastopov na velikih prizoriščih. A med vsemi vlogami ima posebno mesto materinstvo. Z edincem Lukom jo povezujejo ljubezen, zaupanje in zavezništvo. Še vedno ji najbolj zadiši kavica, ki jo skuha sin. In čeprav njen koledar poka po šivih, se že zdaj veseli letošnjega božiča, ki bo zanjo čaroben. Po čem se vaš lik v drugem delu ...