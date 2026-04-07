Spektakel po slovenskih krajih: Nedelja po domače prinaša vrhunske nastop (Suzy)

Pod oddaje Nedelja po domače se podpisujejo odgovorni urednik Televizije Maribor Tomaž Karat, scenarist in urednik Smiljan Greif, režiser Marjan Kučej, vodi jih znani televizijski obraz Andrej Geržina. Oddaje se selijo po slovenskih krajih, kjer se ekipa nastani v enem od večjih gostišč, kamor povabi narodnozabavne ansamble, vokalne skupine, pevske zbore, folkloriste ter predstavnike občin in različnih društev iz lokalnega okolja. V prvi oddaji so se predstavili člani Okteta Planika, vokalne skupine iz Ribnice, tamburaši Kavkler ter Poskočni muzikanti, v drugi oddaji, ki so jo posneli v Mozirju, so sodelovali ansambli Golte, Šepet, Spev in Dar, Pihalni orkester Zarja, Mešani pevski zbor Svoboda iz Šoštanja, Folklorna skupina Mozirje in citrarka Cita Galič.

Tretjo oddajo so posneli v Podčetrtku, v njej so navdušili ansambli Slovenski zvoki, Aplavz, Raztur in Murni, župan Peter Misja je celo zapel z Obsoteljskimi slavčki, folklorna skupina Kozje je zaplesala. S četrto oddajo so gostovali v občini Sveta Ana, kjer so moči združili skupina Pika na i, Mešani pevski zbor KD Sveta Ana, Slovenjegoriški Muzikanti, Pihalni orkester KD Mol, Folklorna skupina Sveta Ana, zapeli so še Eva in Matic Lorbek, Alfi Nipič in njegovi muzikanti. Zadnjo marčevsko nedeljo se je televizijska ekipa mudila v pregovorno gostoljubnem Prekmurju, kjer so nastopili skupina Marko Banda, Eva Kavaš in Andi Sobočan, ansambel Aktual, Živa Vidonja in David Sabo, vokalna skupina Bele Tinke, Mladi frajerji, Robert Goter s prijatelji, zaplesali sta folklorni skupini KUD Beltinci in starejša otroška folklorna skupina OŠ Beltinci.

Ansambel Murni

V Mozirju domuje tudi ansambel Golte.

Župan Podčetrtka Peter Misja je zapel z Obsoteljskimi slavčki.