Obstaja le ena bolezen – odtujenost (Suzy)

Novo srce zraste približno vsakih 15 let, naše kosti so stare okoli dve leti, pljuča in koža od 2 do 4 tedne, sluznica črevesja zamenja celice v zgolj treh dneh. Zakaj potem kronične težave vztrajajo tedne, mesece ali leta? Odgovor je našel dr. Alberto Villoldo, medicinski antropolog, ki je preučeval starodavne zdravilske prakse staroselskih ljudstev Amerik. Odkril je, da je dolgoživost, genetsko pomlajevanje in globoko zdravljenje telesnih, čustvenih in duševnih težav mogoče doseči s 5-stopenjskim 7-dnevnim procesom, ki združuje sodobno znanost in starodavno modrost.

1. korak: prebujanje notranjega zdravilca. Temelj zdravja je ponovna povezava s telesom, čustvi, naravo in duhom. Po šamanski medicini obstaja le ena bolezen – odtujenost – in eno zdravilo: izkušnja enosti.

2. korak: opuščanje starih vzorcev. Gre za odmik od zahodnega 'zdravljenja bolezni' k preventivni, celostni medicini. Ključni so razstrupljanje črevesja in možganov, prehrana za dolgoživost ter superživila.

3. korak: ponastavitev celične ure. Na tej stopnji se obnavlja telo na celični ravni. Vključuje delo s čustvi, zmanjševanje stresa, podporo mitohondrijem in vklop beljakovin dolgoživosti.

4. korak: ponovno rojstvo. Opuščamo stare zgodbe o sebi, strah pred spremembami in odkrijemo nov smisel ter notranji mir.

5. korak: življenjski slog dolgoživosti. Vse naučeno povežemo v prakso – od časovno omejenega prehranjevanja in ketoze do podpore možganom in vračanja dušnih delov, izgubljenih zaradi otroških travm.