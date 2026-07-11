Od navdušenja do solz: jubilejni festival postregel z nepozabnimi zgodbami (Suzy)

MELODIJE MORJA IN SONCA

Na odru so nastajale nove festivalske uspešnice, v zakulisju pa zgodbe o prijateljstvu, spoštovanju in iskrenih čustvih.

Petinštirideseta izvedba je dokazala, da je festival po skoraj pol stoletja še vedno živ. Avditorij Portorož je bil razprodan, med občinstvom ni manjkalo znanih obrazov iz politike, kulture in medijev. Med njimi je bila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je po večeru zapisala, da festival že desetletja povezuje slovensko glasbo, ustvarjalnost, morje in poletni utrip. Težko bi ga opisali lepše. Zakulisno strahospoštovanje Prave, nefiltrirane zgodbe so se pisale v zakulisju, daleč od kamer. Tam je vladala prijetna mešanica treme, adrenalina in pristne, stare kolegialnosti, ki jo v ...