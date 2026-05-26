Od snežnih strmin do rajskega otoka, kjer je zgradil uspešen posel: »Srečo sem moral najti drugje« (Suzy)

ROK FLANDER

Eden najuspešnejših slovenskih deskarjev na snegu je po vrhunski karieri na Mavriciju zgradil uspešen posel, ki ga danes soustvarja z ženo in družino.

V Slovenskem etnografskem muzeju se je nedavno odvil dogodek ob izidu knjige Wapalapam: Taste of An Island, ki sta jo ustvarila nekdanji deskar na snegu Rok Flander in njegov poslovni partner ter kuharski mojster Willibald Reinbacher. Dogodek je presegel klasično predstavitev knjige, saj je obiskovalcem ponudil preplet kulinarike, zgodb in glasbe, navdihnjen z življenjem na otoku Mavricij. Rok je že med športno kariero, ko je veliko časa preživljal po hotelih, izkoristil vsako priložnost za raziskovanje tujih mest. Povsod je našel kaj zanimivega, opazoval, srkal vtise in se učil. Te izkušnje ...