OZDRAVITEV

Od težke bolezni do notranje preobrazbe: Mojca Fatur o poti, ki jo je vodil notranji glas (Suzy)

O procesu, v katerem je bolezen postala izhodišče za osebno rast, refleksijo in spremembo življenjskega ritma.
Klemen ji je ves čas stal ob strani in jo tudi spremljal na duhovne delavnice.

V presunljivi knjižni izpovedi opisuje svojo pot do zdravja.

Mojca je poslušala svoj notranji glas.

»Ko prevzamemo odgovornost za svoje življenje, izstopimo iz vloge žrtve, s čimer dobimo neomejen dostop do zakladnice energije in moči,« pravi.

M. B. Z., foto getty images, osebni arhiv
 23. 5. 2026 | 09:00
4:32
A+A-

O težki diagnozi in premagovanju z alternativnimi tehnikami zdravljenja je igralka in avtorica otroških slikanic Mojca Fatur že večkrat govorila v javnosti, a vseeno nas je globoko presunila njena izpoved, ki ji jo lani izdala v knjižni obliki pod naslovom Zdrava. Pokaže nam namreč ne le, da so mogoči čudeži, ampak da se nam življenje odpre in se premakne 'na frekvenco zdravja', ko začnemo poslušati svojo dušo.

Nepredstavljivo je, da tako težka diagnoza, kot je neozdravljivi MDS (mielodisplastični sindrom), zadane mamo otrok, starih 10, 4 in še ne 8 mesecev. Edina možnost ozdravitve je bila presaditev kostnega mozga, a igralka je zaradi dolgotrajnega prebolevanja aplastične anemije v otroštvu vedela, da je to poseg, ki ga ne bi prestala – kar ji je nenehno potrjeval tudi njen zelo odločni notranji glas.

Prisluhnila je sebi

Tega imamo vsi, a ga ignoriramo. A Mojčin je bil zelo glasen, hkrati ji že vse življenje prinašal dragocena sporočila – npr. da je imela res osteoporozo, na katero jo je opozarjal. Povedal ji je, da bo imela tri otroke, ko je bila drugič noseča, ji je sinova duša dejala, da on že ni Brin, kot sta ga s Klemenom mislila poimenovati, ampak Ruj. Podobne izkušnje iz duhovnega sveta so jo spremljale od mladih nog. Ko je leto in pol po postavljeni diagnozi nepričakovano preminil igralski kolega, je z druge strani vztrajal, naj njegovim bližnjim prenese kanalizirana sporočila, celo navodila ji je dal, kaj naj stori zanje.

Tako se je na začetku zdravljenja zazrla v ogledalo in rekla: »Zdaj pa tako, duša moja ljuba, samo povej, kaj imaš v planu! Misel na transplantacijo me plaši, a če praviš, da moram to izkusiti, prav. Samo zjasni se, prosim!« Odgovor je bil: »Ne transplantacije!« V trenutku se je spremenilo vse. »Moja podoba v ogledalu ni več enaka. Izžareva moč. In vero. In zaupanje. Jasno mi je, da imam tokrat resnično vse vajeti v svojih rokah,« je zapisala in dodala: »Odločim se, da do nadaljnjega ne bom več hodila na preglede na hematološko kliniko, saj ne vplivajo spodbudno na mojo psiho.« Raje je šla k svoji zdravnici na preglede, k specialistom le v primeru poslabšanja. Stopila je na pot samozdravljenja.

Vajeti v njenih rokah

»Ko prevzamemo odgovornost za svoje življenje, izstopimo iz vloge žrtve, s čimer dobimo neomejen dostop do zakladnice energije in moči,« je spoznala. Izdelala je strategijo, ki je pokrivala telo, čustva in energijsko polje. Pri tem so ji pomagale terapevtke Jacqueline Du Swami, Neli Rep, Ina Sahrokova, Ana Korošec, Urška Musič, Asya Širkovnik Moškon, šaman Lu Ka, Vesna Juvan in drugi. Odkrivala je regresijo v pretekla življenja, obrede s svetimi rastlinami, tapkanje, bioresonanco ...

A glavni preboj se je zgodil na seminarju dr. Dispenze. »Ob meditaciji se mi je zdelo, kot bi se pred mano razprle različne dimenzije obstoja. Skozi stopala je skozme vstopila močna energija. Naenkrat me je začelo premetavati,« opisuje, kako je se je energijski tok boleče prebil skozi blokado na srčni čakri. »Dvignilo me je v zrak iz telesa po svetlobnem kanalu, kjer je bilo polno bitij iz različnih dimenzij. Čutila sem, da se je aktiviralo nekaj pomembnega,« se spominja.

Cilj je pot

Duhovni proces jo je postopoma premaknil v druge dimenzije. Postavila si je nove prioritete in oblikovala bolj podporne navade. V skladu s tem se je spremenila njena definicija zdravja, po kateri živi še danes, jo ohranja na 'frekvenci zdravja' in se glasi: »Zdrava sem, ko sem polno pretočna in je moj celotni ustroj v harmoničnem sozvočju. Ko zvedavo raziskujem življenje, se pogumno podajam v neznano in v polnosti živim svoj potencial. Ko s hvaležnostjo sprejemam darove življenja in z enako hvaležnostjo delim svoje darove s svetom. Ko si ne glede na vse drznem biti avtentično pristna. Ko sem svobodna v svojem izrazu in sem aktivno prisotna v čarobnosti življenja.«

