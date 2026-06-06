Odbojkar Tine Urnaut: Ne razmišljam o tem (Suzy)

STRAST

Sedemintridesetletnik je vajen življenja pod pritiskom. Tujina ga je naučila brezkompromisnosti, šport discipline, družina hvaležnosti.

Ko govori o odbojki, se Korošcu vedno zasvetijo oči. Po več kot dveh desetletjih vrhunskega športa, igranja po svetu in številnih uspehih ostaja zvest isti miselnosti: brez discipline ni rezultatov, brez strasti ne gre. Danes poleg športne kariere vse več energije namenja tudi dobrodelnosti in mladim, ki jim želi omogočiti pot v šport. Sedemintridesetletnik je vajen življenja pod pritiskom. Tujina ga je naučila brezkompromisnosti, šport discipline, družina hvaležnosti. Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance je v letu 2026 ambasador projekta Botrstvo v športu. FOTO: osebni arhiv Ujeti ...