Odbojkar Tine Urnaut: Ne razmišljam o tem (Suzy)

Sedemintridesetletnik je vajen življenja pod pritiskom. Tujina ga je naučila brezkompromisnosti, šport discipline, družina hvaležnosti.
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Največja opora v Tinetovem življenju je njegova izvoljenka Anja Vuleta, ki prihaja iz Sinja. FOTO: osebni arhiv
S. R.
6. 6. 2026 | 13:00
6. 6. 2026 | 14:15
7:21
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Ko govori o odbojki, se Korošcu vedno zasvetijo oči. Po več kot dveh desetletjih vrhunskega športa, igranja po svetu in številnih uspehih ostaja zvest isti miselnosti: brez discipline ni rezultatov, brez strasti ne gre. Danes poleg športne kariere vse več energije namenja tudi dobrodelnosti in mladim, ki jim želi omogočiti pot v šport. Sedemintridesetletnik je vajen življenja pod pritiskom. Tujina ga je naučila brezkompromisnosti, šport discipline, družina hvaležnosti.
Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance je v letu 2026 ambasador projekta Botrstvo v športu. FOTO: osebni arhiv
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