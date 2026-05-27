Oder za Karneval skupine Joker Out nastaja v tujini: »Ta ponoreli svet lahko naredimo lepši in boljši« (Suzy)

Medtem ko berete te vrstice, se naši mladi rockerji spet potepajo po Finskem. Prijatelj Käärijä jih je kot ogrevalce povabil na svoj arenski šov, večer pozneje bodo odigrali še razprodani samostojni koncert v legendarnem klubu Tavastia. Jokerji so sicer v teden vstopili z novo pesmijo Odsevi sonca, s katero se vračajo k zvoku prvih dveh albumov, s katerim so osvojili domače in tuje odre.

»Sporočilo pesmi, ki smo si jo zamislili kot himno festivalskega poletja, je, da lahko ta ponoreli svet naredimo lepši in boljši, le če se vsak sam zavestno potrudi izžarevati in širiti pozitivno energijo.« Veliko pozornosti je sprožilo tudi razkritje vizualne podobe spektakularnega Karnevala, s katerim bodo odprli sezono poletnih druženj na prostem. Sestavne dele za kolosalni oder in prizorišče jim izdelujejo v tujini, ker pa vse skupaj spominja na velike evropske glasbene spektakle, je ena od oboževalk zapisala, da bo to 'Tomorrowland s Temuja', čemur so se fantje od srca nasmejali.