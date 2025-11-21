Odkrijte svojo najglobljo rano (Suzy)

Razkriva področje, kjer smo najbolj ranljivi, hkrati nosi ključ do zdravljenja in modrosti. Če je v ovnu, je naša rana identiteta, samovrednotenje, rešitev pa je samosprejemanje in izražanje svoje individualnosti. S Kironom v biku je problem varnost, lastna vrednost, pozdraviti moramo svojo notranjo vrednost in samostojnost.

Kiron v dvojčkih je povezan s komunikacijo in nerazumljenostjo, zato zaupajte v svoj glas. V raku odpira temo zapuščenosti, čustvenega zanemarjanja, rešitev je skrb zase in čustvena varnost. Kiron v levu prinaša občutek, da nismo vidni, da smo nevredni.

Zdravi nas ljubezen do sebe, ustvarjalno izražanje. Če je v devici, je rana perfekcionizem, samokritičnost, zdravilo sočutje do sebe in sprejemanje napak. Rana tehtnice so odnosi, samovrednotenje, rešitev ravnovesje v odnosih in ljubezen do sebe. Kiron v škorpijonu se ukvarja z izdajo in globoko čustveno bolečino.

Zdravljenje je zaupanje, osebna moč. Če je v strelcu, imamo težavo s svojim namenom, prepričanji. Najti moramo notranjo modrost, osebno resnico. Kozorog se spopada s pritiskom, občutkom, da nikoli ni dovolj. Zdravljenje je samopotrditev, opuščanje pričakovanj. Kirona v vodnarju bolita odtujenost in zavrnjenost, zato naj se sprejema in ceni svojo edinstvenost, ribi pa pestijo odrezanost od duhovnosti in iluzije, razviti morajo vero, višjo zavest.