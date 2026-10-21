Odkriti Jože Potrebuješ: tudi Čukom so se posmehovali (Suzy)

Avtor nove oddaje Pa brez zamere na Planetu že desetletja dobro pozna utrip slovenske glasbe. »Nekateri se še dobro spomnimo časov, ko se je slovenska mladina sramovala slovenske, posebno narodnozabavne glasbe. Bil si res malo čuden, če že ne zelo pogumen, če si javno poslušal ali celo igral to glasbo,« se spominja. Danes je slika povsem drugačna, saj harmonika ne manjka na nobeni študentski zabavi. Ko so Čuki pred 25 leti zajadrali v narodnozabavne vode, so bili deležni posmeha. »Te stvari so se res spremenile,« ugotavlja Jože, ki želi v novi oddaji ponuditi priložnost še neuveljavljenim glasbenikom.

»V resnici iščemo mlade, nadarjene zasedbe, ki svojo ljubezen do te glasbe prenašajo na naslednje generacije.« Prepričan je, da se prav med njimi skrivajo prihodnja velika imena. Ali jim je uspelo pripraviti dobro oddajo, običajno začuti že med snemanjem. »Res se zelo redko zmotim pri oceni, ali smo posneli odlično ali le povprečno oddajo,« pravi. Pri televiziji mu je najpomembneje, da oddaja pritegne gledalce, da o njej govorijo, jih že uvodna melodija zaziba v ritem in se naslednji teden znova vrnejo pred zaslone. Če bo ob tem med mladimi še naprej odmevala harmonika, se za prihodnost slovenske narodnozabavne glasbe očitno ni treba bati.