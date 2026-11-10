Odlična slovenska harmonikarica Sinja živi svoje sanje (Suzy)

Sinja Gračnar je učenka devetega razreda Osnovne šole Hruševec v Šentjurju, kjer z očetom Davidom, mamo Polono, bratom Martinom in mlajšo sestrico Isabelo tudi živi. Da je trenutno ena najboljših mladih harmonikaric v Sloveniji, pričajo številna priznanja in medalje z različnih tekmovanj, ki krasijo njeno sobo v hiši sredi Šentjurja. Nazadnje je Sinja ponosno dvignila plaketo za absolutno zmago na 45. Zlati harmoniki Ljubečne ter plaketo Avgusta Stanka za najboljšo izvedbo venčka ljudskih pesmi. »O tem sem sanjala, odkar sem se tega tekmovanja prvič udeležila. Absolutna zmaga je bila moj cilj in potrditev, da harmoniko igram kakovostno, s srcem, ne s prsti,« pravi simpatična Sinja, na katero je zelo ponosen njen sedanji mentor Žan Bregar. Ta ji je skupaj s starši pripravil presenečenje, na katerem je zaigral z glasbenikoma Martinom in Vilkom Frecetom.

Suvereno je zaigrala skupaj s svojim mentorjem Žanom Bregarjem ter Martinom in Vilkom Frecetom. FOTO: M. M.

Glasbene gene je Sinja verjetno podedovala po očetu Davidu, ki je harmoniko igral že kot mlad fant in pogosto nastopal na lokalnih tekmovanjih. Ko si je ustvaril družino, je igranje opustil, a sta ga k harmoniki znova spodbudila otroka, Martin, ki je prav tako odličen harmonikar, in Sinja. Še vedno včasih zaigrajo vsi skupaj.

Z očetom Davidom, mamo Polono, bratom Martinom in najmlajšo sestrico Isabelo FOTO: M. M.

Prvič je Sinja na oder stopila leta 2018 v Dobju, na prireditvi Pokaži, kaj znaš. Takoj je osvojila srca občinstva, kar je bila lepa motivacija za naprej. Pet let pozneje je na jubilejni, 50. izvedbi iste prireditve prejela najvišje število točk strokovne komisije. Letošnje leto je zanjo še posebno uspešno, saj je osvojila številne nazive in priznanja doma in v tujini. Spomladi je postala absolutna zmagovalka tekmovanja Slovenski meh v Portorožu, nato je slavila na Zlati harmoniki na Bledu in Šaleški harmoniki v Topolšici, v italijanskem Trbižu pa osvojila naslov mladinske svetovne prvakinje. Čeprav prisega na diatonično harmoniko, igra tudi klavirsko, za katero jo je na enem od tekmovanj navdušil profesor Dejan Kušer, član strokovne komisije.

Sinja je v Trbižu osvojila naslov absolutne mladinske prvakinje v igranju na diatonično harmoniko. FOTO: M. M.

A takšnih uspehov verjetno ne bi bilo, če harmonike ne bi igrala vsaj tri ure na dan, med počitnicami, ko nima šolskih obveznosti, celo šest ali sedem ur. Končala je nižjo glasbeno šolo, smer klavir, poleg klavirske in diatonične harmonike pa se zdaj v glasbeni šoli uči še solopetja. Pri vsem tem jo podpira širša družina, med njimi dedek Franjo Jenko in babica Mojca z Gorenjske. »Zahtevnejša je tekmovalna skladba, več tehničnega znanja lahko pokažem in posledično pričakujem boljšo uvrstitev,« se zaveda Sinja, ki priznava, da ni povsem običajna najstnica. Odločno pove, da se narodnozabavne glasbe ne bi smel sramovati nihče, saj je del naše identitete. Sama jo zelo rada posluša in si življenja brez glasbe in harmonike sploh ne predstavlja. Šolanje želi nadaljevati na umetniški gimnaziji, smer glasba, saj bi rada nekoč tudi sama skladala in poučevala druge.