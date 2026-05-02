Odlični Perpetuum Jazzile od kralja popa do fotra tehna (Suzy)

Če si član vokalnega orkestra Perpetuum Jazzile, ti ni nikoli dolgčas. Mojstrski pevci so v pomlad vstopili s priredbo Jacksonovega Thrillerja, s katero so svoje pevske nastope prvič nadgradili še s plesom. Pesem je uradno izšla prejšnji teden, ob prihodu filma Michael v slovenske kinematografe, na premieri v ljubljanski Odiseji pa so se pevci in pevke kralju popa poklonili tudi s 'flashmob' izvedbo kultne skladbe in znamenitega zombijskega plesa.

To je le mali in prvi grižljaj novega koncertnega šova, ki ga bodo popeljali po slovenskih in evropskih odrih. Še eno poslastico pripravljajo za 23. oktober, ko bodo z našim tehno pionirjem Urošem Umekom na že skoraj razprodanem koncertu Umek 5.0 – (Ne)združljivo prvič vokalno izvedli šopek fotrovih tehno klasik. Petje tovrstnih uspešnic je verjetno ena bolj nepredstavljivih kombinacij, zato komaj čakamo, da slišimo to čudo!