Anamarija Lampič ima očitno že zdaj precej dobro izdelan načrt za prihodnje mesece. Medtem ko trebušček pridno raste, skrbi, da bodo njene mišice ostale v formi. Naša vrhunska biatlonka je namreč v veselem pričakovanju, vendar športni duh ostaja njen zvesti spremljevalec. Snežna kraljica je vajena discipline, gibanja in poslušanja svojega telesa, zato niti med nosečnostjo ne miruje, temveč pridno telovadi, krepi mišice in ohranja telesno pripravljenost.

Vadbo seveda prilagaja obdobju, v katerem je, saj zdaj ne trenira več zgolj zase, temveč pod srcem nosi posebnega sopotnika. Njen pristop je zares simpatičen, saj ne pridiga, ne deli življenjskih modrosti in ne nastopa kot osebna trenerka vseh nosečnic. Preprosto živi tako, kot ji ustreza, in mimogrede pokaže, da nosečnost ni nujno razlog za opustitev telesne dejavnosti. Dobro počutje, ohranjanje moči in skrb zase so pomembni v vseh življenjskih obdobjih. Če ji bo dobra kondicija pomagala pri porodu in poznejšem vračanju v športno pripravljenost, še toliko bolje.