Azra Širovnik po smrti moža odločna: »Nisem človek, ki odneha« (Suzy)

PRIŠLA KNJIGA

Azra Širovnik je ljubega moža Janeza izgubila pred več kot tremi leti. Njena knjiga pripoveduje njuno zgodbo.

Od smrti njenega ljubega moža Janeza je minilo že več kot tri leta in luč sveta je naposled ugledala njena knjiga Tebi, ljubezen moja, ki pripoveduje njuno zgodbo. Ljubezni sta imela v izobilju, časa ne. A pisateljica je svojo bolečino in neskončno ljubezen prelila v zgodbo, ki vas bo prevzela in vam dala občutek, da v žalovanju niste sami. Vsi smo povezani v njem, četudi smo v žalosti sami. »Znal me je začutiti v sami srčiki mojega resničnega jaza,« pravi. Draga Azra, povejte najprej, zakaj ste se odločili napisati to knjigo. V resnici se nisem odločila. Odločilo ali določilo se je tam nekje ...