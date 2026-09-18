Odločni Mojmir Šiftar: dobro kuhanje se začne pri osnovah (Suzy)

Mojmir Šiftar pri tekmovalcih v šovu MasterChef ne išče le tehnično dovršenih krožnikov, temveč predvsem pravo željo po kulinariki. »Prva stvar, ki jo opaziš, je, ali ima tekmovalec tisto iskro v očeh,« pravi. Ko se kuhanje začne, hitro vidi tudi, koliko predznanja ima, kako pogosto kuha doma in koliko se izobražuje. »Moje poslanstvo se ni niti malo spremenilo. Tekmovalcem vedno želim predajati vse svoje znanje z namenom, da postanejo boljši kuharji,« poudarja. Ob tem jih želi spodbuditi, da ostanejo v poklicu, ter jih pripraviti na svet, ki jih čaka po kuharskem šovu. Najbolj ga navdušijo tisti, ki znajo pripombe tudi sprejeti. »Najbolj cenim tekmovalce, ki pozorno poslušajo naše komentarje in ne ponavljajo več enakih napak.«

Čeprav velja za ljubitelja drznih kombinacij, ima pri ustvarjalnosti zelo jasno mejo. »Bolj si ustvarjalen, več znanja in izkušenj potrebuješ, da veš, kaj deluje in kaj ne. Če tega znanja ni, se ustvarjanje hitro prelevi v pretiravanje,« meni. Z leti je pri napakah postal nekoliko prizanesljivejši, saj se zaveda, da so pred njim ljubiteljski kuharji, ki se spopadajo z zahtevnimi izzivi. Ko pa pride do različnih mnenj za sodniško mizo, svoje stališče rad dobro zagovarja. »Ko se ne strinjamo, sem po navadi jaz tisti, ki zadnji popusti.« Prav zato, pravi, so sodniki trije – da lahko na koncu odločijo skupaj.