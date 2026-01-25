Odločni Sašo Avsenik: pomoč za redko motnjo išče v tujini (Suzy)

Glasba je v njegovih genih in srcu zapisana z velikimi črkami, zato je Sašo Avsenik leta 2024 stežka javno spregovoril o redki nevrološki motnji, ki ga je prizadela. Zaradi težav s prsti se je pred časom po pomoč zatekel k strokovnjakom v Hannover, kjer so mu diagnosticirali fokalno distonijo, bolezen, ki mu je preprečila igranje harmonike, kar je vnuka Slavka Avsenika še toliko bolj prizadelo. »Zaradi težav lahko igram le trideset odstotkov tistega, kar sem včasih. A imam upanje, da bom to rešil,« je takrat dejal optimistično in napovedal, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bo nekega dne spet nemoteno igral na najljubši instrument. Po prvem koncertu Ansambla Saša Avsenika v Stožicah, po katerem so takoj napovedali dva nova za leto 2026 in ju tudi v hipu razprodali, se je oče treh deklic trdno odločil, da bo težave rešil v tujini. Pomoč je poiskal v Barceloni, in sicer je šel na poseben trening možganov, saj gre pri omenjeni bolezni za motnjo senzomotoričnih receptorjev. Oboževalci so mu ob tem zaželeli veliko sreče in odločnosti, saj si želijo, da bi ga nekega dne spet občudovali med igranjem legendarnih uspešnic.