Odmevni škandali: ločitev »popolnega« para, Coldplayjev trenutek, ki je uničil življenja ... (Suzy)

Poleg velikih filmov, uspešnih turnej in modnih kampanj so javnost pretresli tudi pravni spori, razhodi in poljubov polni škandali.

Šokantni razhod leta

Po skoraj dveh desetletjih zakona sta Nicole Kidman in Keith Urban septembra 2025 napovedala ločitev, kar je odmevalo dolgo in daleč. Bila sta znana po javnem izkazovanju ljubezni drug drugemu in vedno poudarjala, koliko truda vlagata v svoj odnos. Tabloidi so se usmerili v razloge, dinamiko zakona in prizadevanja za 'reševanje razmerja', preden je nastopil konec.

Nicole Kidman in Keith Urban

Coldplay sredi koncertnega škandala

Med koncertom skupine Coldplay v Bostonu je Chris Martin samo poskušal povabiti pare, naj si izkažejo ljubezen, a je nevede izpostavil sodelavca v podjetju Astronomer: direktorja Andyja Byrona in vodjo kadrovske službe Kristin Cabot, ki sta objeta poslušala koncert. To je sprožilo viralno preizpraševanje o nezvestobi in težavah v osebnem življenju. Incident je privedel do ločitve, odstavitve in množice memov.

Razkritje na koncertu

Sean Diddy Combs za zapahi

Rap mogotec se je znašel v središču več dokumentarnih projektov in resnice o dolgotrajnih obtožbah spolnih zlorab. Kljub delni oprostitvi hudih obtožb je bil Combs obsojen dveh manj resnih kaznivih dejanj, a dokumentarci so razkrili nove, grozovite podrobnosti in znova spodbudili razpravo o kulturi moči v glasbeni industriji.

Sean Combs

Slovo Diane Keaton

Med vsemi, ki so to leto odšli, je gledalce še najbolj pretresla Diane Keaton. Velika igralka je kariero raztegnila na pet desetletij in igrala v številnih nepozabnih filmih, prejela oskarja, a si jo bodo ljudje še najbolj zapomnili po njeni izvirnosti, iskri, ki je nič ni moglo pogasiti, ter viharju topline, ki ga je vedno prinesla s seboj.

Diane Keaton

Skrb vzbujajoče vedenje Britney Spears

V 2025. je nekdanja pop princeska z javnimi objavami in videi, kjer je videti raztresena in zmedena, sprožila val skrbi med oboževalci in tabloidi, ki so razpravljali o njenem duševnem zdravju in vplivu preteklih življenjskih izkušenj na njeno trenutno vedenje. Hkrati je zavrnila vse ponudbe za dokumentarne oddaje ali filme, rekoč, da ne želi razgaljati svoje bolečine.

Britney Spears

Blake Lively proti Justinu Baldoniju

Igralka Blake Lively je proti režiserju in soigralcu Justinu Baldoniju vložila obtožbe o spolnem nadlegovanju in ustvarjanju sovražnega delovnega okolja med snemanjem filma Konča se z nama. Baldoni je nato vložil proti tožbo v višini 400 milijonov USD proti njej, njenemu možu Ryanu Reynoldsu in celo The New York Times, češ da gre za zaroto, vendar je sodnik večino njegovih zahtev zavrnil. Ta pravna bitka je dominirala med zvezdniškimi vestmi leta 2025 in še ni končana.