Odrsko slovo Elde Viler: večer, ko je dvorana postala zbor (Suzy)

Valentinovo v Gallusovi dvorani ni dišalo po rožah, ampak po spominu. Elda Viler je v razprodani dvorani Cankarjevega doma s poslovilnim koncertom zaprla svoj šestdesetletni krog. Ne s patetiko, ampak z mirno, skoraj filmsko močjo, ki jo ima samo glas, ki je že zdavnaj postal del nas. Revijski orkester RTV Slovenija pod taktirko Patrika Grebla ji je postlal mehko, razkošno zvočno preprogo, Elda je med svojimi zimzelenimi skladbami (od Zlatega prahu do Lastovke) pokazala še nekaj pomembnejšega od popolnosti – človečnost. Ko je občinstvo povabila, naj Lastovko zapoje z njo, se je dvorana za hip spremenila v zbor in srečanje generacij, ki jih je njena popevka učila občutka. Na oder so prišli tudi gostje, med njimi hči Ana Dežman, Alenka Godec, Nuša Derenda, Modrijani in drugi, a težišče večera je ostalo na Eldinem glasu. Tik pred slovesom je prejela še simbolno priznanje, red za zasluge Republike Slovenije. Elda, hvala za glasbo in vse dobro še naprej!

Na odru so ji delali družbo tudi Modrijani.