Odštekani Franci Kek: v pižami na kavi, v vojski pa gol (Suzy)

Pri legendarnem organizatorju Rock Otočca velja, da za dobro zgodbo ne potrebuje niti primernih oblačil. Dovolj sta nepričakovan klic in ščepec zanj značilnega humorja. Ko te zjutraj pokliče hčerka, ker je na avtobusni postaji v Dobu zaman čakala avtobus, se lahko začne običajen družinski reševalni podvig. Razen če je tvoj oče Franci Kek. »Oči, avtobusa še ni, me lahko pelješ do Domžal, da ujamem drugega?« ga je prosila. »Sem še v pižami!« ji je pojasnil, a je šolarka hitro našla rešitev: »Obleci haljo.« In tako je storil. Ko jo je odložil, ga je poklical prijatelj in povabil na kavo. Franci je okleval, saj je bilo zunaj mrzlo, sam pa še vedno ni bil primerno oblečen.

»Saj bova notri,« ga je pomiril prijatelj. »In sva bila,« je svojo jutranjo dogodivščino sklenil Kek. Toda pižama in kopalni plašč še zdaleč nista vrhunec njegovega poguma. Že v devetdesetih je na vojaških vajah poskrbel za prizor, ki bi ga težko uprizorili celo v komediji. Medtem ko se je prhal nasproti pisarne, v kateri so zasedali nadrejeni, ga je poklical šef Polde Jevšek. Na vprašanje, ali mora priti takoj, je dobil nedvoumen odgovor: »Takoj!« Franci je hitro našel kompromis med vojaško disciplino in goloto. »In sem dal le kapo na glavo, saj ne moreš kar tako stopiti prednje. Izvolite,« se je pred njimi pojavil v Adamovem kostimu z vojaško čepico na glavi. Povsem samozavestno je namreč zatrdil, da je najpomembneje imeti pokrito glavo.