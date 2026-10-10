Oktober bo prelomen (Suzy)

NUMEROLOGIJA

Oktober povezujemo z energijo števila 10, ki v pitagorejski numerologiji velja za edino pozitivno karmično število. Simbolizira rez s preteklostjo in odpira pogled naprej.

Deseti mesec je tako čas večje odločnosti in impulzivnosti, potrebe po napredku ter okrepljene samostojnosti. Hkrati nam prinaša prve namige o energijah, ki bodo zaznamovale prihajajoče obdobje. Leto 2027 bo v ospredje postavilo odnose na drugačni ravni. Resnica in integriteta bosta postali pomembnejši. Tako lahko predvidevamo, da bo oktober prinesel soočenje z resnico: maske se bodo krhale, prelepe fasade odnosov, sodelovanja in povezav, ki so navzven videti skoraj kičasto popolne, bodo pokazale prve razpoke, ki napovedujejo spremembe. Odnosi so naše ogledalo Lili Sorum, numerologinja, ...