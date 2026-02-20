Olimpijske izkušnje Žana Koširja: od nespoštovanja do družinske topline (Suzy)

Izkušnje so včasih vredne več kot rezultati. Tega se zaveda Žan Košir, najboljši slovenski deskar na snegu, ki mu ni uspelo osvojiti še četrte olimpijske medalje (v svoji malhi ima namreč eno srebrno in dve bronasti). »Na svojih petih igrah sem prvič nastopal pred družino in dosegel najslabši rezultat v karieri: dvanajsto mesto,« je priznal. »V igri je bilo več, a se žal ni izšlo.« Za podporo se je srčno zahvalil svoji družini in ekipi ter seveda tudi sponzorjem, Smučarski zvezi in Olimpijskemu komiteju, čeprav se ni počutil prav dobro.

»Ne bom povedal, v kakšni sobi tukaj spim, za trikratnega dobitnika olimpijske medalje je to približno tako, kot da bi ga dali v hlev,« se je pritožil. »Če Slovenija nima denarja za šport, ne bom več tekmoval, če bom moral jesti kruh in salamo ter spati nekje, kjer ni spodobno za človeka,« je bil ogorčen nad bivalnimi razmerami v Livignu. Vseeno so tudi zaradi geografske bližine lahko zanj navijali vsi tisti, ki jih ima najraje, zato je bilo kljub grenkemu priokusu vsaj ta del izkušnje lepši.