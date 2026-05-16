Olja Mykolaiv Bašelj o ukrajinski tradiciji in kulinariki: Ljudje si želijo, da se vojna konča (Suzy)

INTERVJU

Ljubezen jo je pred 16 leti pripeljala iz Ukrajine k nam, natančneje v Idrijo.

Ostala je, ker se je zaljubila tudi v Slovenijo, ki jo navdušuje predvsem s svojo naravo. Govori tekoče slovensko in je zaposlena v Kolektorju. Srečali sva se ob spoznavanju ukrajinske kulinarike in vina, v pogovoru pa se dotaknili tudi trenutnega dogajanja v njeni prvi domovini. Kako sta se z možem spoznala in kako ste prišli v Slovenijo? Spoznala sva se v Ukrajini, na poroki, na katero je prišel s prijateljem. Med nama je preskočila iskrica in tako se je začela najina zgodba. Ste se težko odločili za selitev? Niti ne. Septembra sva se spoznala, se nekaj mesecev obiskovala, konec januarja ...