Medtem ko večina ljudi lovi še zadnje tople jesenske sončne žarke, sta se Ondina Kerec in Lea Mederal že prepustili pravi zimski pravljici. V okviru priljubljenih pohodov Potep z Leo sta se podali na Debelo peč, kjer ju je pričakala čudovita kombinacija snega, sonca in razgledov na sosednje vrhove. Za Ondino je bil vzpon še posebno doživetje, saj je s tem osvojila svoj prvi dvatisočak. Debela peč, ki se dviga 2014 metrov visoko, velja sicer za najvzhodnejši dvatisočak Julijskih Alp. Leži nad Pokljuko, z njenega vrha pa se odpirajo čudoviti razgledi na Triglav, dolino Krme in okoliške gore. Pohodnici sta na vrhu tudi ponosno pozirali in uživali v snežni idili, ki je v dolinah še ni čutiti. Ob tem sta se pošalili, da je morda na njunem cilju več snega, kot ga bo za božič, in vse ljubitelje zime povabili, naj se ponj odpravijo na Debelo peč. Čeprav gora velja za enega dostopnejših slovenskih dvatisočakov, velja opozorilo, da lahko sneg in led vzpon precej otežita, zato sta primerna oprema in previdnost nujni.