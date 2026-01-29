  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZVEZDE INSTAGRAMA

Ondina Kerec: rojena za pred kamero, podira vse stereotipe na račun 'blondink' (Suzy)

Niti malce plehka, a toliko bolj prepričljiva na malih zaslonih in pred kamerami.
Z bratsko ljubeznijo jo zasipavata Odon in Aljon.

Z bratsko ljubeznijo jo zasipavata Odon in Aljon.

Njen manekenski potencial so hitro opazili modni fotografi.

Njen manekenski potencial so hitro opazili modni fotografi.

Z izraznim plesom je v Plesnem teatru Ljubljana z gibom pokazala najgloblja čustva.

Z izraznim plesom je v Plesnem teatru Ljubljana z gibom pokazala najgloblja čustva.

Samozavestna najstnica, ki je že zgodaj vedela, kaj si v življenju želi.

Samozavestna najstnica, ki je že zgodaj vedela, kaj si v življenju želi.

Marca 2013 je s pomenljivim sporočilom iz Barcelone začela graditi svojo skupnost na instagramu.

Marca 2013 je s pomenljivim sporočilom iz Barcelone začela graditi svojo skupnost na instagramu.

Desetletno dekle na poti do zvezd

Desetletno dekle na poti do zvezd

S težkim srcem se je poslovila od tega 'oldtimerja'.

S težkim srcem se je poslovila od tega 'oldtimerja'.

Je mojstrica v iskanju malih užitkov.

Je mojstrica v iskanju malih užitkov.

Serija Nemirna kri je še bolj vroča prav po njeni zaslugi.

Serija Nemirna kri je še bolj vroča prav po njeni zaslugi.

V spletni seriji Dualizem smo spoznali njen potencial za nastopanje.

V spletni seriji Dualizem smo spoznali njen potencial za nastopanje.

V naravo z najboljšo družbo!

V naravo z najboljšo družbo!

S srčnim izbrancem Dinom Kapetanovićem sta si nadela ime 'Ondino'.

S srčnim izbrancem Dinom Kapetanovićem sta si nadela ime 'Ondino'.

Z bratsko ljubeznijo jo zasipavata Odon in Aljon.
Njen manekenski potencial so hitro opazili modni fotografi.
Z izraznim plesom je v Plesnem teatru Ljubljana z gibom pokazala najgloblja čustva.
Samozavestna najstnica, ki je že zgodaj vedela, kaj si v življenju želi.
Marca 2013 je s pomenljivim sporočilom iz Barcelone začela graditi svojo skupnost na instagramu.
Desetletno dekle na poti do zvezd
S težkim srcem se je poslovila od tega 'oldtimerja'.
Je mojstrica v iskanju malih užitkov.
Serija Nemirna kri je še bolj vroča prav po njeni zaslugi.
V spletni seriji Dualizem smo spoznali njen potencial za nastopanje.
V naravo z najboljšo družbo!
S srčnim izbrancem Dinom Kapetanovićem sta si nadela ime 'Ondino'.
Tomaž Mihelič, Foto: osebni arhiv/Instagram
 29. 1. 2026 | 06:25
0:51
A+A-

Pred leti, ko smo prvič zaslišali njen iskrivi radijski glas, smo postali radovedni, čigav je. Sedaj je zamenjala medij in postala vzhajajoča zvezda televizijskih serij. Pridružila se je valu sveže energije in talenta, po katerem smo tako zelo hrepeneli. Od vseh lastnosti jo še posebno označuje lastnost, da je odlična prijateljica, kar je v današnjem svetu navideznih odnosov dragocena vrednota.

OBJAVE: 207

SLEDILCI: 9.331

SLEDI: 773

Njen manekenski potencial so hitro opazili modni fotografi.
Njen manekenski potencial so hitro opazili modni fotografi.

Z izraznim plesom je v Plesnem teatru Ljubljana z gibom pokazala najgloblja čustva.
Z izraznim plesom je v Plesnem teatru Ljubljana z gibom pokazala najgloblja čustva.

Samozavestna najstnica, ki je že zgodaj vedela, kaj si v življenju želi.
Samozavestna najstnica, ki je že zgodaj vedela, kaj si v življenju želi.

Marca 2013 je s pomenljivim sporočilom iz Barcelone začela graditi svojo skupnost na instagramu.
Marca 2013 je s pomenljivim sporočilom iz Barcelone začela graditi svojo skupnost na instagramu.

Desetletno dekle na poti do zvezd
Desetletno dekle na poti do zvezd

S težkim srcem se je poslovila od tega 'oldtimerja'.
S težkim srcem se je poslovila od tega 'oldtimerja'.

Je mojstrica v iskanju malih užitkov.
Je mojstrica v iskanju malih užitkov.

Serija Nemirna kri je še bolj vroča prav po njeni zaslugi.
Serija Nemirna kri je še bolj vroča prav po njeni zaslugi.

V spletni seriji Dualizem smo spoznali njen potencial za nastopanje.
V spletni seriji Dualizem smo spoznali njen potencial za nastopanje.

V naravo z najboljšo družbo!
V naravo z najboljšo družbo!

S srčnim izbrancem Dinom Kapetanovićem sta si nadela ime 'Ondino'.
S srčnim izbrancem Dinom Kapetanovićem sta si nadela ime 'Ondino'.

Več iz teme

Ondina Kerecradiotelevizijainstagramsledilci
ZADNJE NOVICE
06:32
Novice  |  Svet
OGROMNO MRTVIH

Grozljive številke umrlih in poškodovanih v vojni v Ukrajini

Do pomladi bo mrtvih, poškodovanih in pogrešanih dva milijona. Tako trdi ameriška neprofitna raziskovalna organizacija.
29. 1. 2026 | 06:32
06:25
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDE INSTAGRAMA

Ondina Kerec: rojena za pred kamero, podira vse stereotipe na račun 'blondink' (Suzy)

Niti malce plehka, a toliko bolj prepričljiva na malih zaslonih in pred kamerami.
29. 1. 2026 | 06:25
06:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Izvedenec ugotovil, da niti trezen ne bi mogel preprečiti trčenja

Voznik avtomobila pri zavijanju levo zaprl pot motoristu. Ta je od zavarovalnice iztožil višjo odškodnino.
29. 1. 2026 | 06:21
06:14
Bulvar  |  Glasba in film
SVET GLASBE

Hiphoper Ye, nekdanji Kanye West, spet šokiral. Zatrjuje, da ni ne nacist ne antisemit

Vsega je kriva bipolarna motnja. Izjava prihaja tik pred izidom njegovega dolgo pričakovanega albuma Bully.
29. 1. 2026 | 06:14
06:02
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBENA NOVOST

Mikića omrežila še ena znana Slovenka (VIDEO)

Nina Donelli po porodniškem dopustu spet na odrih. V svet je poslala novo pesem in videospot, v katerem ji družbo dela tudi Igor Mikić.
Mojca Marot29. 1. 2026 | 06:02
06:00
Lifestyle  |  Polet
PREHRANSKA ČASOVNICA

Kdaj jesti posamezne obroke? Kaj pravi znanost

Vedno več raziskav kaže, da ni pomembno le, kaj jemo, temveč tudi, kdaj.
Miroslav Cvjetičanin29. 1. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki