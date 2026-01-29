Pred leti, ko smo prvič zaslišali njen iskrivi radijski glas, smo postali radovedni, čigav je. Sedaj je zamenjala medij in postala vzhajajoča zvezda televizijskih serij. Pridružila se je valu sveže energije in talenta, po katerem smo tako zelo hrepeneli. Od vseh lastnosti jo še posebno označuje lastnost, da je odlična prijateljica, kar je v današnjem svetu navideznih odnosov dragocena vrednota.

OBJAVE: 207

SLEDILCI: 9.331

SLEDI: 773

Njen manekenski potencial so hitro opazili modni fotografi.

Z izraznim plesom je v Plesnem teatru Ljubljana z gibom pokazala najgloblja čustva.

Samozavestna najstnica, ki je že zgodaj vedela, kaj si v življenju želi.

Marca 2013 je s pomenljivim sporočilom iz Barcelone začela graditi svojo skupnost na instagramu.

Desetletno dekle na poti do zvezd

S težkim srcem se je poslovila od tega 'oldtimerja'.

Je mojstrica v iskanju malih užitkov.

Serija Nemirna kri je še bolj vroča prav po njeni zaslugi.

V spletni seriji Dualizem smo spoznali njen potencial za nastopanje.

V naravo z najboljšo družbo!