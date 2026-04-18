Optimistična Darja Gajšek okreva po operaciji kolena (Suzy)

Glasbenica in radijska voditeljica Darja Gajšek je pred kratkim prestala operacijo kolena. Priznala je, da je bila to zanjo povsem nepričakovana izkušnja, prežeta z velikim strahom. »Pri porodu veš, zakaj greš skozi bolečino. Veš, da na koncu pride nekaj najlepšega – novo življenje, nova ljubezen. Tokrat pa me je čakala pot v neznano. In priznam, da me je zeblo od strahu, trepetali so mi zobje,« je zapisala na družbenem omrežju.

Po operaciji se je, kot pravi, zbudila olajšana – s povitim kolenom, brez bolečin in brez neprijetnih občutkov. Zdaj že okreva doma, kjer zanjo skrbi soprog Alen, ki ima zasebno ambulanto za fizioterapijo in rehabilitacijo. Ob tem je hudomušno dodala, da si ni nikoli mislila, da bo tako hitro postala njegova 'domača' pacientka, a hkrati verjame, da je v najboljših rokah.