Optimistični Sašo Avsenik: Možganski trening namesto operacije (Suzy)

Sašo Avsenik se je oglasil iz Barcelone, kamor je odpotoval zaradi terapij. Vnuk legendarnega Slavka je pred časom razkril, da trpi za fokalno distonijo – nevrološko motnjo, ki mu otežuje natančen nadzor desne roke in s tem kakovostno igranje harmonike. V optimističnem posnetku je razložil, da zdravljenje ne temelji na zdravilih ali operaciji, ampak na treningu možganov. Njegov režim bo precej 'špartanski' – doma bo moral vaditi dve uri na dan, enkrat mesečno bo imel videokontrole, s katerimi bodo zdravniki preverili, ali je tehnika izvedbe prava.

Zdravniki so mu povedali, da je najbolj zagnan pacient napredoval v desetih mesecih, najpočasnejši v treh letih. »Ne preostane mi torej drugega, kot da nadaljujem to, kar imam rad – na vsak mogoč način,« je odločen. Zahvalil se je za podporo in pomiril tiste, ki jim je ob novici 'spodneslo tla' pod nogami. »Avsenikova glasba živi naprej, spustili ne bomo niti enega nastopa. Še bomo uživali v zvokih, ki sta jih ustvarila brata,« je sklenil Sašo. Srečno tudi iz našega uredništva!