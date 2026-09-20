Oriana Girotto slavi, njen sin je zaključil študij (Suzy)

Diploma je tisti kos papirja, ki je na prvi pogled videti precej skromno, dokler ne pomisliš, koliko neprespanih noči, dvomov, idej in vztrajnosti se skriva za njim. V družini Oriane Girotto in Borisa Cavazze so imeli te dni dober razlog za praznovanje, saj je njun sin Aleksander zaključil študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Ponosna mama je utrinke posebnega dne delila z nami, ob njegovem uspehu pa so se zbrali tudi najbližji. Po zagovoru je sledilo slavje, na katerem so nazdravili vsemu, kar je Aleksander že dosegel, in priložnostim, ki ga še čakajo. Aleks, kot mu pravijo, se sicer ne omejuje na eno samo ustvarjalno področje. Je član skupine Masaž, ukvarja se z glasbo, igro in oblikovanjem, nase je opozoril tudi kot izjemno prepričljiv imitator Michaela Jacksona. Njegovi starši so po ločitvi ohranili tesen odnos in medsebojno spoštovanje, družina je ostala povezana. Aleksander je tako zaključil pomembno poglavje življenja, glede na njegovo radovednost in številne talente pa je pred njim še pestra ustvarjalna pot.

Ponosna mama je sina vedno podpirala na njegovi umetniški poti.