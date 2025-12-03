Ornella Vanoni: slovo italijanske glasbene ikone (Suzy)

V 92. letu starosti se je poslovila pevka Ornella Vanoni. Bila je ena najprepoznavnejših italijanskih izvajalk, znana po edinstvenem glasu in brezčasnih uspešnicah. Rodila se je leta 1934 v Milanu, umetniško pot je začela leta 1953 z vpisom na Akademijo dramske umetnosti v rojstnem mestu. Sprva je nase opozorila na gledališkem odru, a kmalu navdušila z glasbenimi interpretacijami. Bila je dama z eleganco in šarmom, kar je pritegnilo samega Giorgia Strehlerja, enega najpomembnejših italijanskih gledaliških režiserjev in pedagogov 20. stoletja, s katerim je imela turbulentno ljubezensko razmerje, ki se je končalo zaradi njegovih težav z drogami.

Njena velika ljubezen je bil kantavtor Gino Paoli, z njim je leta 1960 začela romantično zvezo in umetniško sodelovanje. Čeprav sta se njuni zasebni poti kmalu razšli, sta še naprej skupaj ustvarjala, nastopala na turnejah in posnela več uspešnic. Leta 1960 se je poročila z gledališkim producentom Luciom Ardenzijem, v zakonu sta dobila sina Cristiana, a sta se dve leti pozneje ločila. Imela je izjemno glasbeno kariero, ki je trajala kar 70 let. Redno je nastopala na festivalu San Remo, igrala v gledališču in se pojavljala na televiziji. Posnela je številne znane pesmi, kot so Tristezza, Una ragione di più in L'Appuntamento, ki se vrti tudi v filmu Oceanovih 12 in seriji Beli lotus. V sedemdesetih je gola pozirala za revijo Playboy, a fotografije niso omadeževale njenega ugleda kot resne umetnice in pevske legende. Leta 1985 je ponovno sodelovala z Ginom na turneji Skupaj VanoniPaoli in posnela dvojni album Insieme.

Tudi v zadnjih letih je bila aktivna: oktobra 2024 je izdala album Diverse s prenovljenimi verzijami največjih hitov. Njen prispevek k italijanski glasbi je bil tako velik, da je leta 2008 v Milanu prejela nagrado za življenjsko delo, v spominu pa bo ostala v kot ikona italijanske glasbe, izvrstna izvajalka z edinstvenim glasom in karizmatično osebnostjo, ki je navdihovala generacije.

O krivdi, ker je sina pogosto puščala pri njegovih starih starših, govori v spominih, izdanih maja letos.

Sodelovala je z italijanskimi legendami, kot so Jovanotti, Eros Ramazzotti in Patty Pravo.