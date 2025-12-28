Osebni trener Jan Kovačič: Za rojstni dan še poroka! (Suzy)

Zdi se, da proti koncu leta, ko je pri nas sivo in megleno, znani obrazi kar tekmujejo, kdo jo bo prej popihal daleč na toplo in sonce – ter pobeg izkoristil še za poroko na eksotičnih krajih. Le nekaj tednov za tem, ko se je koprska veslačica Anja Osterman na Maldivih poročila s svojim dolgoletnim izvoljencem Alanom Apollonijem, in za nekdanjo miss Slovenije Tino Petelin, ki se je tam poročila na svoj 40. rojstni dan, se je za enak podvig odločil še osebni trener Jan Kovačič, ki se je širši javnosti priljubil v šovu o hujšanju.

Jan obožuje Maldive in svojo izvoljenko, učiteljico pilatesa Majo Papež. Turobne zimske dni si rada polepšata s potovanjem na toplo. Lani ji je za svoj rojstni dan pripravil posebno presenečenje in jo zasnubil, natanko leto po poroki sta si zaročenca bosa, ob turkiznem morju in na belem pesku še izmenjala poročna prstana. Kmalu ju čaka še eno lepo poglavje – selitev v nov dom.