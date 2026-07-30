Osmišljevalnica: Dopustniška tuhtanja (Suzy)

OSMIŠLJEVALNICA

Kjerkoli že preživljaš dopust, doma, na morju ali na drugem koncu sveta, verjetno s seboj nisi pozabila 'spakirati' tudi svojih rušilnih misli. Se najdeš v kateri od naslednjih dopustniških zank?

Biti v trenutku Z možem na morju uživava že ves teden, preostalo nama je še nekaj dni, potem pa služba. To me duši. Spet isti problemi, vse delo me čaka, prvi dan bo nor, e-pošta se bo kar usula name. Za nekaj dni bi šla še v hribe, vendar moža nikakor ne morem pripraviti do tega, saj je človek morja. Lepo, da je večinoma nestresno in prijetno, lepo, da sta skupaj. Morda pa si se že tako navadila skrbi, da so ti postale skoraj domače. In če ni stresa, si ga ustvariš sama. Ne potrebuješ veliko: kratko ploho, udarec v nožni prst, nepremišljeno partnerjevo besedo. Zlahka zbombardiraš idilo, v ...