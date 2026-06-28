OSMIŠLJEVALNICA

Osmišljevalnica: Kdo sem, ko me nihče ne opazuje? (Suzy)

»Mami, mami, poglej!« kliče otrok in materi ponosno kaže risbico, ki jo je narisal. Čez deset minut spet: »Poglej, poglej!« Tokrat zato, ker je pospravil kocke. Zdi se, da danes ne samo otroci, ampak tudi cele generacije različnih starosti z vseh strani kličejo: »Poglej, poglej!« Ker ob nas ni vedno mamice, potrditve in občudovalce 'lovimo' prek družbenih omrežij.

Galerija Matej Žist. FOTO: Dejan Javornik

Matej Žist, specializant psihoterapije, NLP-trener

Z vsem spoštovanjem do številnih plemenitih funkcij, ki jih opravljajo družbena omrežja – širjenja informacij, pretoka znan­ja, povezovanja v idejah in aktivizma –, pa sosedova najstnica, ki si zjutraj naliči trepalnice in to v lovu za všečki objavi na spletu, ne spada v nobeno od omenjenih kategorij. Milijoni let nas niso spremenili »Ko sem bil še jaz majhen ...« začnejo naši starši ali stari starši in velikokrat že v naslednjem trenutku naše zanimanje uplahne. Takrat je bilo vse drugače. Toda človek se v resnici ne spreminja tako zelo. Morda se lahko začudimo, kako je živel naš prednik in ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →