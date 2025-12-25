Osmišljevalnica: Poskrbi zase – pomagaj! (Suzy)

OSMIŠLJEVALNICA

Decembra kot vešče v poletnem večeru iščem lučke. Kot da se jih ne morem nasititi.

Najprej sem odhitel v Ljubljano, kjer so s prižigom praznične razsvetljave veseli december zagnali že novembra. Naslednji dan so praznično okrasitev premierno prikazali v sosednji občini Ig. Dan pozneje, še vedno novembra, je nastopila prva adventna nedelja in gorel je plamen svečke na mojem adventnem venčku. V trenutku tega pisanja raziskujem, kako bodo čez nekaj dni v praznično vzdušje vstopili 'zamudniki' v občini Škofljica – in seveda načrtujem, kako se grem spet 'polučkat'. Svetloba je biološka nuja, uravnava naš serotonin, hormon dobrega počutja; njeno pomanjkanje po drugi strani lahko ...