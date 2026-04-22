Osmišljevalnica: Pot pod noge in smisel pred oči (Suzy)

Raziskave kažejo, da večino časa preživimo v zaprtih, umetnih okoljih – v pisarnah, avtomobilih, trgovskih centrih, fitnesih in doma.
Matej Žist. FOTO: Dejan Javornik 
Matej Žist, specializant psihoterapije, NLP-trener
 22. 4. 2026 | 09:00
Pokončna hoja nam je v procesu evolucije prinesla odločilne prednosti. Osvojili smo prostore, ki jih manj gibljivi nikoli ne bi zmogli. Postali smo vzdržljivejši, pridobili boljši pregled nad okoljem, naši možgani so ob tem naredili pomembne razvojne preskoke. Ko danes pogledamo statistike o prekomerni telesni teži, vse pogostejših skeletnih obolenjih že pri otrocih in sedečem načinu življenja, se lahko vprašamo, ali se človek ne oddaljuje od lastnega razvoja.

Raziskave kažejo, da večino časa preživimo v zaprtih, umetnih okoljih – v pisarnah, avtomobilih, trgovskih centrih, fitnesih in doma. Je to problem nekoga drugega? Ali se tudi sami, pogosto nevede, umikamo iz naravnega okolja? Še bolj se oddaljujemo od naravnih oblik gibanja. Vedno več je statičnosti in vedno manj osnovnega premikanja – hoje.

Tehtnih izgovorov, da ne hodimo, v resnici ni veliko. Čas se najde, če televizijo zamenjamo za sprehod. Kondicija ni pogoj, saj lahko začnemo že z obhodom domačega bloka. Stroškov skoraj ni. Hoja pa ni pomembna le za telo. Naravno okolje nas pomirja, osvežuje in obnavlja, mestno okolje spodbuja orientacijo in pozornost. A bistvo hoje ni v tem, kje hodimo, temveč kaj se z nami dogaja med hojo.

Pot poglabljanja

Ko naredimo dovolj korakov, se svet okoli nas začne umirjati. Zunanje motnje – pogovori, obveznosti, projekti, hrup – počasi utihnejo. Ostane ritem korakov, veter ter zvoki narave ali mesta. V tem ritmu se odpre prostor za vprašanja: Kje sem in kam grem? Kaj lahko spremenim? Možgani potrebujejo takšne trenutke. Potrebujejo rahlo monotonost in občutek varnosti. Prav v takih trenutkih pogosto vzniknejo najboljši uvidi. Hoja tako postane prostor stika s seboj. Pri tem ugotovimo, kaj je za nas v življenju res pomembno.

Pot izgubljanja

A tudi poglabljanje ima svojo past. V času, ko veliko govorimo o tem, da si človek ne zna več prisluhniti, smo se nekateri začeli poslušati celo preveč. Hitimo z delavnice na delavnico sproščanja in vedno znova iščemo nove pristope k zdravljenju telesa in duše. Vendar vsak občutek nelagodja še ni poziv k ukrepanju. Vse neprijetno še ne pomeni, da je nekaj narobe. Če nas pozimi zebe, to ni bolezen. Vsako žalovanje še ni motnja. Če je v službi naporno obdobje, to ni nujno krivica, ki zahteva klic odvetnika.

Pretirana usmerjenost vase nas lahko oddalji od nalog, ki nas čakajo. Prav zato je dragoceno, da se med hojo lahko preprosto izgubimo. Da ne analiziramo, ne tehtamo in ne iščemo pomenov. Da obstajata le korak in pot. In prazna glava. Da stvari za nekaj časa postanejo preproste in obvladljive.

Gibanje kot odgovor na smisel

Ne premikamo se le v prostoru. Viktor Frankl, priznani logoterapevt, je ugotovil, da človeka ne žene zgolj ugodje, temveč predvsem potreba po smislu. Ko se ustavimo v telesu, pogosto obstanemo tudi notranje. Ne vemo več, kam gremo, kaj je vredno našega truda in zakaj bi sploh naredili naslednji korak. Hoja nas lahko znova premakne. Ne bo rešila vseh težav, a nas bo postavila v gibanje. S preprostim sprehodom sprejmemo odločitev in prekinemo pasivnost. Odločimo se za svobodo ter odgovornost do tega, kar nas v tistem trenutku kliče.

In hoja ni vedno lahka. Včasih smo utrujeni, drugič nas boli telo. Hodimo in se učimo, da lahko premagamo napor oziroma ga nosimo na smiseln način. Da zmoremo prenašati težo – v nogah in mislih. Vemo, da telo ne bo naredilo koraka, če mu možgani tega ne ukažejo. A še pred tem mora obstajati razlog – nekaj ali nekdo, zaradi česar se splača iti naprej. Največja nevarnost sodobnega človeka ni, da izgubi korake, temveč da izgubi smer. Zato pot pod noge – in naj se vam ob tem izriše tudi smer.

Več iz teme

Matej Žist
ZADNJE NOVICE
11:44
Bulvar  |  Tuji trači
VELIK PODVIG

Clintonova pretekla maraton, medalje tudi za policiste, ki so tekli ob njej

Nekdanja prva hči Združenih držav Amerike je v ponedeljek zmogla slovito bostonsko preizkušnjo.
22. 4. 2026 | 11:44
11:20
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Violeta Tomić: Moj oče je bil psihično bolan

»Odkar vem zase, sem čarovnica. V dobrem smislu. Berem znake narave. Mislim, da imam v sebi velik poganski instinkt,« pove Violeta Tomić v pogovoru za Onoplus.
Gordana Stojiljković22. 4. 2026 | 11:20
11:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ONESNAŽENOST

Zaradi zraka lahko zbolimo

Dolgotrajna izpostavljenost delcem, ki ga onesnažujejo, povečuje tveganje za hipertenzijo, srčne aritmije, aterosklerozo in srčno kap, možgansko kap ter druge bolezni.
Aleksander Brudar22. 4. 2026 | 11:00
10:53
Novice  |  Slovenija
NI VEČ ŠALA

V občinah na območju Julijskih Alp za to početje po novem sledi visoka kazen

Prihaja strožji red. Občine hitijo spreminjati odloke.
22. 4. 2026 | 10:53
10:42
Novice  |  Slovenija
KRAJINSKI PARK GORIČKO

V 62 vaseh očistili gnezdilnice

Ne delijo si jih le ptice, pač pa tudi sršeni.
Oste Bakal22. 4. 2026 | 10:42
10:16
Bulvar  |  Glasba in film
PRVIČ LETA 1986

Tom Cruise bo že tretjič Maverick

Igralec je potrdil, da je novi film Top Gun v nastajanju.
22. 4. 2026 | 10:16

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NEKAJ VEČ

Kaj danes odloča, kje bodo ljudje delali

Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
17. 4. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTELI

Ne izberite napačno: to lahko pokvari celoten obisk Ljubljane

Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAVAROVANJE

Kam za prvomajske praznike v tujino?

Krajše potovanje med prvomajskimi prazniki je postalo tradicija. To je dopust pred glavnim dopustom. Poglejmo, kam se letos odpravljajo slovenski popotniki.
20. 4. 2026 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
