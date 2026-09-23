Ota Širca Roš: Po novem začetku nove priložnosti (Suzy)

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Protiutež resni energiji kozoroga in device sta Sonce in Merkur v dvojčkih, ki ji prinašata nekaj lahkotnosti ...

Ota Širca Roš je rojena z ascendentom v resnem, odgovornem, ambicioznem, organiziranem, prizemljenem, poslovno usmerjenem kozorogu. Njen vladar Saturn je položen v devico, v osmo hišo, v konjunkcijo z Luno, kar ni najboljša kombinacija. Poleg tega, da je pridna, delovna, čustvena, lahko večkrat v življenju doživi preobrazbo, izgubo, po kateri je sicer močnejša kot prej, a ni najlažja. Pazljivost velja na finančnem oz. področju skupnega premoženja in vlaganja, kreditiranja, dediščine, saj se lahko kakšna investicija slabo izteče. Protiutež resni energiji kozoroga in device sta Sonce in Merkur ...