ISKRENO

Pogovor z voditeljico je bil poln različnih občutij. Le kako bi bilo drugače, ko je sama ženska tisočerih odtenkov. Brez zadržkov spregovori o družini, življenju, smrti, bolezni, ljubezni in vsem, kar nas obdaja.

Odgovorno vzgaja sinova, da bosta laže sprejemala odločitve, ko to ne bo več v njeni moči. Z enako nežnostjo je držala očeta za roko, ko se je zazibal v večnost. Zaupala nam je bolečo zgodbo o mami, ki jo počasi odnaša demenca, pojasnila, zakaj bo težko prestala letošnji Dobrodelni maraton, in se dotaknila spoznanj, zaradi katerih vsak nov dan objame z večjo hvaležnostjo. Že zgodaj v življenju ste postali prepoznaven obraz, pozneje tudi glas, ki ga ljudje spuščamo v svoje domove. Javnost vas spremlja že vrsto let, vendar pozna predvsem vašo profesionalno podobo. Kdo je Ota, ko ugasnejo ...